Пандемия еще не прошла своего пика. Об этом сообщают Новости ICTV.

Так, во Всемирном Центре Данных в столичном КПИ с помощью программных расчетов выяснили, что общее количество госпитализаций будет расти, пока не достигнет уровня на 40% выше нынешнего.

А специалисты Киевской Школы Экономики (КШЭ) вычислили, что общее количество смертей в Украине от коронавирусной болезни достигнет 20000.

И хотя развиваться медицинской науке мешает и скудное финансирование, и бюрократия, и отсутствие прогрессивных взглядов - но для начала развития надо использовать хотя бы те разработки, которые уже есть, уверены в КШЭ.

"Мы [отечественные ученые-медики] имеем достаточно мощностей, чтобы рекомендовать нашему правительству решение не хуже, чем в других странах Западной Европе", - убежден Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ.

В частности, в киевском Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Льва Громашевского Национальной Академии Медицинских Наук Украины пять подразделений исследуют влияние различных фармацевтических веществ на коронавирус свиней.

Также Институт эпидемиологии владеет информацией о результатах профилактического использования одного из украинских препаратов медиками Украины. Этим препаратом является "Протефлазид".

В частности, директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Льва Громашевского НАМНУ Виктория Задорожная рассказала, что при использовании "Протефлазида" "заболеваемость среди медицинских работников была в два раза меньше, течение заболевания Covid-19 не переходило из легкой в среднюю и из средней в тяжелую формы, не было ни одного летального случая".