Мещанский райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бизнесмена Константина Григоришина, который в мае 2015 года получил украинское гражданство. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

На его имущество наложен арест. Бизнесмен лишился трех квартир в Москве, коттеджа в поселке Горки-2 в Подмосковье, а также коллекцию предметов искусства с картинами известных художников.

Приговор вынесен за неуплату налогов в особо крупном размере (почти на 1,423 млрд рублей - $180 млн - ред.). По данным следствия, эти деньги недоплатило в казну в 2008-2010 гг. подконтрольное Григоришину ООО "ПИК "Создание". Эта компания занималась поставками трансформаторов из Запорожья и была признана банкротом.

По запросу российских властей 54-летнего уроженца Запорожья объявили в международный розыск, и судебный процесс шел в заочном режиме. Григоришин давал комментарии из-за границы, утверждая, что не контролировал ООО "ПИК "Создание".

1 ноября 2018 года стал одним из 322 граждан Украины, против которых Россия.

По последним данным, олигарха занимает 16-е место в списке самых богатых украинцев с состоянием около $400 млн. По некоторым данным, к нему появились претензии у украинских силовиков, а сам он якобы предпочел перебраться в США.

Ранее сообщалось, что олигарха Григоришина вызовут на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета.