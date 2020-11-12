В четверг, 12 ноября, в Киеве на улице Березняковской произошло жуткое ДТП – мусоровоз сбил мужчину на пешеходном переходе. Прибывшая на место скорая лишь констатировала смерть.

Фото с места происшествия опубликовал "Киев Оперативный".

Отмечается, что мужчина умер на месте от полученных травм. Прибывшая на место скорая лишь констатировала смерть.

В сети также появилось видео, на котором видно, что пешеход долго думал, переходить ли ему дорогу, а потом наконец пошел. Водитель мусоровоза мог просто не увидеть его, он поехал на "зеленый" и сбил человека.

Правоохранители устанавливают детали ДТП.

Ранее сообщалось, что под Херсоном маршрутка с детьми попала в смертельное ДТП.