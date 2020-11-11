І знову автотроща! Цього разу у Дніпрі не розминулися 5 автівок. Одна жінка загинула.

Водій Infinity намагався проскочити перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з "Хондою". Від удару обидві автівки відкинуло на інші машини. Жінка, яка була в салоні "Хонди", загинула на місці. Водія в тяжкому стані ушпиталили.

Причини ДТП нині встановлюють слідчі. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.