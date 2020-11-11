ДТП у Дніпрі: водій порушив ПДР і спричинив жахливу аварію [ Редактировать ]
І знову автотроща! Цього разу у Дніпрі не розминулися 5 автівок. Одна жінка загинула.
Водій Infinity намагався проскочити перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з "Хондою". Від удару обидві автівки відкинуло на інші машини. Жінка, яка була в салоні "Хонди", загинула на місці. Водія в тяжкому стані ушпиталили.
Причини ДТП нині встановлюють слідчі. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.
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