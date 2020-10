В южной провинции Афганистана - Гильменд, 14 октября, разбились два военных вертолета. В результате крушения погибли 15 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на данные Минобороны страны.

По предварительным данным, инцидент произошел после того, как вертолеты высадили спецназовцев и приняли на борт раненых сотрудников служб безопасности.

#BreakingNews :- Two Black Hawk helicopters of Afghan air force collided in Nawa district of southern Helmand, Afghanistan, at 12 PM last night, 4 pilots and 5 SFs confirmed dead.#Afghanistan #AirForce #Collision #Helicopter #Helmand pic.twitter.com/wYQ7jDs5lr