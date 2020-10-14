В Афганистане разбились два вертолета с пассажирами (фото) [ Редактировать ]
В южной провинции Афганистана - Гильменд, 14 октября, разбились два военных вертолета. В результате крушения погибли 15 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на данные Минобороны страны.
По предварительным данным, инцидент произошел после того, как вертолеты высадили спецназовцев и приняли на борт раненых сотрудников служб безопасности.
#BreakingNews :- Two Black Hawk helicopters of Afghan air force collided in Nawa district of southern Helmand, Afghanistan, at 12 PM last night, 4 pilots and 5 SFs confirmed dead.#Afghanistan #AirForce #Collision #Helicopter #Helmand pic.twitter.com/wYQ7jDs5lr— A̷s̷h̷i̷s̷h̷ ̷G̷o̷s̷w̷a̷m̷i̷ (@AshishG0swami) October 14, 2020
Стоит отметить, что Омар Звак - официальный представитель губернатора провинции, подтвердил, что в районе Нава действительно произошло крушение вертолетов, но не сообщил подробностей.
Также, в Минобороны Афганистана заявили только, что инцидент произошел в 1:15 по местному времени и пока - он расследуется.
Напомним, во Франции упали два самолета, в результате крушения погибли 5 человек.
Читайте также, под Киевом упал легкомоторный самолет, в самолете находилось двое людей, они не пострадали.
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