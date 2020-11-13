13 ноября: праздник, традиции, приметы, запреты [ Редактировать ]
Церковь, 13 ноября, чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. В XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря жили двое святых. По легенде, святые совершили чудо: однажды во время выпекания просфор у мужчин вспыхнула печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми.
Преподобные Спиридон и Никодим/Фото: glavcom
Традиции и обряды:
- 13 ноября беспокоились о домашней птице. Утепляли курятники или строили специальные сарайчики, куда куры смогут укрыться в случае непогоды и холодов. Хозяева отбирали для забоя слабую птицу. Из куриного мяса варили бульон, готовили котлеты и курятники (пироги с мясом).
- Чтобы быть счастливым, то нужно съесть в этот день блюдо из курицы, считали наши предки
- Также наши предки верили, что 13 ноября колдунам и ведьмам гораздо проще наводить порчу или сглаз. Поэтому людям в этот день следует быть особенно осторожными.
- Чтобы защитить себя от негативного влияния советуют не общаться в этот день с малознакомыми людьми, а также говорят, что утром нужно положить в карман зеленую нить. Вечером, придя домой, ее сжигают.
Приметы:
- Ясная и солнечная погода в этот день – к сильному порывистом ветру.
- Воробьи громко чирикают – к теплу. Не слышно воробьиного чириканья – скоро наступят устойчивые холода.
- Рыбаки в этот день поссорились между собой – всю зиму рыбалка будет неудачной. Поэтому рыболовы-артельщики 13 ноября старались не ругаться.
- Первый улов надо жертвовать храмам, или продавать, а на вырученные деньги покупали свечи и поставил в церкви.
- Съесть в этот день блюдо из курицы – к счастью.
- 13 ноября пуговицу потерять – значит, кто-то вас сглазил.
- Чтобы защитить себя от порчи, следует положить в карман нить зеленого цвета. Вечером перед сном надо ее сжечь.
- Что в этот день приснилось, то сбудется ровно через 9 дней. Особенно благоприятные сны в ночь на 13 ноября в именинников, а также в том случае, если эта дата выпадает на понедельник.
- Кто в этот день выспится как следует, долго не проживет.
Запреты
- Не рекомендуется принимать подарки, даже от самых близких. Считается, что на презент в этот вторник могут перейти болячки дарящего. Причём сам он об этом может даже не знать.
- Не стоит ходить в гости или приглашать кого-то к себе. Наши предки были уверены, что ничем хорошим это не закончится. В частности, они говорили, что в дом может прийти разлад, если его посетит кто-то посторонний.
- Нельзя 13 октября быть грязным или неопрятным. Необходимо тщательно вычистить одежду и обувь, а самому – сходить в баню. Так можно привлечь к себе здоровье.
- Запрещено лениться в этот день. Чем больше дел вы успеете охватить в эту пятницу, тем более плодотворным будет оставшийся год.
Именинники:
Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.
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