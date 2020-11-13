В пятницу, 13 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал заявления отдельных региональных лидеров об отказе выполнять карантин выходного дня. Так, он считает, что полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства у городских голов нет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Карантин выходного дня, по его словам, должны ввести на всей территории страны.

Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции, которые будут проверять выполнение карантина.

В свою очередь министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что местные органы власти не могут игнорировать введение карантина выходного дня в их регионах.

Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается... Это постановление не имеет никакого отношения к деятельности исполнительных органов местных советов. Каким другим способом они могут влиять на сферы, на которые они не влияют, я не знаю.

Немчинов отметил, что вся Украина сейчас находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

По решению местных ТЭБ и ЧС они могут эти карантин доводить до уровня красной зоны.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в Украине единственным выходом из ситуации со стремительным распространением коронавируса является полный локдаун. Уже через месяц в Украине могут закончиться места в больницах. Степанов прогнозирует, что с таким темпом медики скоро физически не смогут оказывать квалифицированную помощь всем нуждающимся.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели карантин выходного дня. Также мы писали о том, что еще один город отказался вводить карантин выходного дня.