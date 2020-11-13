У Кабінеті міністрів України оприлюднили постанову про запровадження "карантину вихідного дня". Він діятиме з суботи до опівночі понеділка з 14 до 30 листопада. У цей час заборонена робота закладів харчування, крім торгівлі на виніс. Не можна проводити культурні масові заходи.

Не працюватимуть торговельно-розважальні центри, спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Також уряд скасував адаптивний карантин, відтепер діє загальнонаціональний. Зокрема заборонені масові заходи за участи понад 20 людей, заповненість більш як 50% місць у театрах та кінотеатрах і громадському транспорті. У будні ресторани та кафе можуть працювати лише з 7 до 22 години.