У Кабінеті міністрів України оприлюднили постанову про "карантин вихідного дня" [ Редактировать ]
У Кабінеті міністрів України оприлюднили постанову про запровадження "карантину вихідного дня". Він діятиме з суботи до опівночі понеділка з 14 до 30 листопада. У цей час заборонена робота закладів харчування, крім торгівлі на виніс. Не можна проводити культурні масові заходи.
Не працюватимуть торговельно-розважальні центри, спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Також уряд скасував адаптивний карантин, відтепер діє загальнонаціональний. Зокрема заборонені масові заходи за участи понад 20 людей, заповненість більш як 50% місць у театрах та кінотеатрах і громадському транспорті. У будні ресторани та кафе можуть працювати лише з 7 до 22 години.
по теме
В Україні й досі, аби зробити безкоштовний тест на СOVID-19, потрібно чекати по кілька тижнів. За цей час люди встигають одужати
Більше як дев'ять з половиною тисяч нових випадків захворювання на коронавірус в Україні за добу. І це знову антирекорд
В Украине хотят ввести карантин "выходного дня". Внедрить его в действие могут уже с 14 ноября
Припинення планових госпіталізацій та операцій в Україні - неабияк збентежило українців. Кому тепер надаватимуть допомогу, а кому доведеться чекати невідомо скільки
У лідерах антистатистики - столиця, Запорізька, Одеська, Київська та Полтавська області. Регіонів, де не зафіксовано інфікувань, - немає