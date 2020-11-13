Краматорск отказался вводить карантин выходного дня. Городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать соответствующее решение, заявил мэр города Андрей Панков на своей странице в Facebook.

"По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - отметил городской глава.

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Он подчеркнул, что владельцы и администраторы заведений общественного питания в городе ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности. Мэр добавил что соответствующее письмо с просьбой учесть мнение городской власти в пятницу отправил в Кабмин.

"Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета министров... в выходные дни, поставит за грань бедности почти 50 тысяч граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо", - сказано в письме.

Кроме того, Краматорский горсовет предлагает возложить вопрос ограничений касательно карантина выходного дня на городские или областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений - на правоохранительные органы.

Напомним, в субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.

Ранее сообщалось, что мэр Черкасс присоединился к бойкоту "карантина выходного дня".