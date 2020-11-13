Полный локдаун: в Кабмине назвали новое условие [ Редактировать ]
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В случае нереализации карантина выходного дня правительству придется ввести более сильные ограничения. Кабмин может ввести полный локдаун в стране. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.
Он рассказал о компенсациях для бизнеса из-за карантина. Правительство обратилось к Торгово-промышленной палате для того, чтобы случай был признан форсмажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации.
"Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - рассказал министр.
Также Кабмин внесет изменения в программы доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".
"Если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. А все оценки говорят, что это будет очень плачебно для экономики", - сказал он.
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