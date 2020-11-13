В Черкассах 17-летний парень вызвал "скорую" и ударил фельдшера электрошокером. Об этом сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета.

Молодой человек жаловался на боль в сердце. Фельдшер сделала ЭКГ и измерила давление пациенту. Медицинские манипуляции парень сопровождал нецензурной лексикой, его жалобы не подтвердились.

Когда медработник объяснила молодому человеку, что причин для госпитализации нет, он начал спорить с медиком и своей бабушкой, разбрасывая все вещи, которые попадали под руку.

Читайте также В Хмельницком автобус наехал на детей

"Входные двери были закрыты, фельдшер не могла выйти. Когда же парень начал кулаками крушить все и вытащил электрошокер, молодая девушка на самом деле испугалась. Он ударил бабушку, на фельдшера пришелся удар электрошокером. К тому же обещал еще выйти ''убить водителя скорой и сокрушить и автомобиль", - говорится в сообщении.

Девушка сообщила диспетчеру о нападении и попросила о помощи. Сейчас фельдшер находится в кардиологическом отделении больницы. После нападения у нее было нарушение сердечного ритма, поднялось давление и при снятии ЭКГ девушка потеряла сознание. Последствия поражения электротоком она может чувствовать еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина получил от подростка нож в спину.