В центре Киева мужчина получил от подростка нож в спину [ Редактировать ]
В Киеве на Майдане Независимости между молодыми людьми возник конфликт. Во время инцидента подросток нанес 28-летнему мужчине ножевое ранение в спину.
Пострадавшего в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Полиция задержала злоумышленника рядом с местом совершения правонарушения, сообщает пресс-служба полиции Киева.
17-летнего жителя Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, следователи изъяли у правонарушителя вещественное доказательство - нож, который направлен на проведение экспертизы.
По факту происшествия начато уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления.
Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Борисполе мужчина устроил стрельбу возле магазина.
по теме
Спасатели эвакуировали более 100 человек
На крик прибежали неравнодушные прохожие
Без матери остались двое детей
После содеянного мужчина покинул место происшествия
Подробности происшествия выясняются