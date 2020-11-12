В Киеве на Майдане Независимости между молодыми людьми возник конфликт. Во время инцидента подросток нанес 28-летнему мужчине ножевое ранение в спину.

Пострадавшего в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Полиция задержала злоумышленника рядом с местом совершения правонарушения, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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17-летнего жителя Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, следователи изъяли у правонарушителя вещественное доказательство - нож, который направлен на проведение экспертизы.

По факту происшествия начато уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Борисполе мужчина устроил стрельбу возле магазина.