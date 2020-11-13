В Хмельницком автобус наехал на детей [ Редактировать ]
В пятницу, 13 ноября, в Хмельницком маршрутный автобус совершил наезд на двух детей. Одного ребенка госпитализировали с переломами.
Инцидент произошел в 8 утра на улице Каменецкой, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Автобус MAN под управлением 36-летнего водителя совершил наезд на 8-летнюю ученицу третьего класса и 9-летнего четвероклассника, которые переходили нерегулируемый переход.
"Девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, а мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации. Никто из пассажиров автобуса не пострадал", - говорится в сообщении.
По данному факту открыли дело по ч. 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП под Хмельницким пострадали дети.
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