Розпочався опалювальний сезон, а разом із ним і час особливих надій на допомогу від держави. В проєкті бюджету 2021 року видатки на субсидії пропонують знову скоротити - майже на три мільярди гривень. Більше того, уряд запроваджує і нові правила нарахування виплат. Щороку отримати субсидію від держави стає дедалі складніше. А от і так високі тарифи можуть ще більше зрости.

Як вижити за таких умов? Ігор Левенок розбирався.

Чернігівщина. Селище Куликівка. Тут живуть дещо більше ніж п'ять тисяч людей. Є молокозавод, пекарня і м'ясокомбінат. А ще комерція, бюджетники і безробіття. Молодь їде в пошуках кращого життя. Пенсіонерів - тут дедалі більше.

Доброго дня. - Добрий день. - Що це у вас тут? - А, платьожки поприходили. Платьожка за воду і за мусор.

Катерина Миколаївна в цій хаті мешкає із чоловіком.

Дев'яносто один двадцять за воду і двадцять п'ять за мусор, за газ іще не було.

Які цифри будуть у тій платіжці за газ, пані Катерині страшно уявити. Чула, що паливо - істотно здорожчає.

Собаку осталось продать за газ і всьо.

Пес Тайсон, вочевидь, такій перспективі не радіє. А господиня, вже без жартів, каже: із чоловіком майже по сорок років відпрацювали. Він трактористом, вона на молокозаводі. І нажили собі пенсію.

В нього дві чотириста, в мене дві двісті. Оце ми так і живем.

Будинок на п'ятдесят п'ять квадратів. Опалюється газом. Торік узимку на нього - пенсіонери витрачали третину статків.

Катерина Бойко, пенсіонерка:

Більше тисячі витрачали і це ж із субсидією.

Що треба економити, в пенсіонерів сумнівів давно немає. У хаті прохолодно.

Ось, чуть-чуть теплі, почті холодні. Оце нагріла гарячої води, сіла, погріла спину і сижу. Оце так пенсіонери виживають.

Пані Катерина каже, як були молодшими, подбали про тепло у хаті. Встановили пластикові вікна. На тому - все. Тепер грошей бракує навіть на ліки. Субсидія - пенсіонери моляться на неї.

Катерина Бойко, пенсіонерка, мешканка приватного будинку:

А чого в нормальних європейських державах різниця між простими людьми і тими людьми що сидять на керівних посадах у п'ять-шість раз, а у нас такі астрономічні різниці. Я хочу, щоб на них експеримент провели. Дві тисячі і проживіть, шановні!

Це пані Тамара. У тій же Куликівці має трикімнатну квартиру. Пенсіонерка по інвалідності, але й досі працює медсестрою в лікарні. Бо ж мусить тягнути комуналку.

Це грудень, тисячу дев'ятсот двадцять одна гривня.

Тамара Деркач, мешканка багатоквартирного будинку:

Доход, ну оце мінімальна заробітна плата і пенсія по інвалідності - дві сто. Оце мій доход. Син не працює.

Жінка каже: в холодні місяці за тепло буває віддає і до трьох тисяч гривень. За ледь теплі батареї.

Ну ось, потрогайте рукою. Та воно ж ледь тепле.

Тож кожен градус тепла для пані Тамари і в прямому, і в переносному сенсі коштовний. Має його берегти. Трохи допомагають нові вікна. Їх встановила завдяки програмі "теплий кредит". А ще ось такі винаходи.

Це тіпа казали, що це отражатель тепла і ніби тепліше буває.

Щороку пані Тамара з острахом стежить за новинами зі столиці. Боїться, аби субсидію не забрали.

Тамара Деркач мешканка багатоквартирного будинку:

А якби її взагалі не було, то я не знаю якби ми жили, усе що отримували усе б віддавали за це.

Андрій Рева, міністр соціальної політики (2016-2019):

Вперше за двадцять років соціальні видатки були скорочені на дванадцять мільярдів гривень, тобто кінець епохи бідності ознаменувався зменшення видатків на соціальні потреби.

Субсидія - українці це слово здебільшого пов'язують із людьми, які опинилися на порозі бідності. А як у Європі? Чи допомагають там малозабезпеченим громадянам оплачувати комірне? У цьому питанні розбиралася моя колега Олена Абрамович.

У Європі субсидії на комуналку поняття не знайоме ані бюджетникам, ані пенсіонерам. Допомогу від держави отримують лише малозабезпечені та люди з інвалідністю.

Як усе працює - розпитуємо у волинянки Лесі Ігнатюк. Вона в Бельгії уже 20 рік. Має невеликий заробіток як швачка, проте неповноцінний.

Леся Ігнатюк, швачка:

Я не можу працювати з огляду на мій стан здоров'я. Або якби працювала, то тільки легку роботу, яку я час від часу виконую, але це не входить ні в 50% праці, ні в повний стаж.

Тож пані Лесі допомагають соціальні служби. Та перш ніж виділити якісь кошти, ретельно вивчають усі її доходи та витрати.

Леся Ігнатюк, швачка:

Є оплата, наприклад, за газ і світло, є за інтернет, є медичні мої послуги, то всі ті документи я мушу зібрати. Є мій дохід на місці, є скільки коштує квартира - все це, всі нюанси і вони по кожному нюансу розглядають, де вони можуть допомогти, де ні.

Допомога з оплатою платіжок за комуналку тут, у Бельгії, називається не субсидією, а соціальним тарифом. Зазвичай це знижка 50%. Рахунок надходить уже з дисконтом.

До липня цього року з минулого 2019 в мене була оплата 24 євро - бачите.

Тепер Леся Ігнатюк платить ще менше - 15 євро, бо тарифи на газ та електроенергію знизились, та й використовувати енергії стала менше. Хоча на теплі не економить.

Оті обмеження, що в нас говорили в Україні, що люди виключають і холодять себе, то неправда. Людина палить стільки, скільки може. Нормально людина витягує з роботою і соціальною допомогою на оплату газу і світла, то точно.

Витрати на комуналку в невеличкій квартирі, як у Лесі Ігнатюк, на 25 квадратів, це 50-70 євро. Тобто до 10% мінімального доходу.

Більше знайоме слово "субсидія" для бельгійців як допомога на підвищення енергоефективності житла. Коли треба утеплити стіни будинку, замінити систему опалення чи вікна - більшість просять допомогу на це. І отримати її нескладно, бо тут, у Бельгії, економія енергії - державний пріоритет.

І знову селище Куликівка на Чернігівщині. Які тут державні пріоритети, нам розповідають місцеві чиновники. Сухо і без емоцій.

Віталій Лазар, заступник начальника управління соціального захисту Куликівської РДА:

В нас було кількість сімей, які отримували субсидію три тисячі п'ятсот шістдесят вісім. У цьому році на цю ж саму дату, але через рік в нас тільки три тисячі двісті.

Цього року, як і попереднього, кількість субсидіантів скоротилася на десять відсотків. Це результат нових правил та обмежень. Тут, у будинку пані Тамари, люди стурбовані. Триває дискусія. Сьогодні не отримав субсидію ти, а завтра я. Як зменшити цифри у платіжках за тепло?

А ви думали над тим, щоб якось утеплити будинок? - Да ну ви що, за що! Думали, але за що нам це робити.

Та знову, немов глуха стіна, перед людьми постають цифри, а за ними - й державні пріоритети.

Олексій Товстоліс, начальник відділу ЖКГ Куликівської селищної ради:

У цьому році за напрямком теплих кредитів утеплення будівель, споруд було виділено триста тисяч гривень і на сьогодні ці кошти в повному об'ємі - вони освоєні.

Іще раз, триста тисяч гривень! І ними скористалися... лиш десять людей.