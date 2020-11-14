Бойкот "карантину вихідного дня"! Компромісний варіант від урядовців - повний локдаун на два дні - провалився з тріском. У більшості міст України його просто проігнорували.

У Львові скасували вихідні: субота і неділя - тепер робочі аж до 30 листопада. Заповзятіші підприємці нашвидкуруч міняли вивіски з "наливайки" та магазинів одягу - на "продукти". Не обійшлося й без мітингів. У Чернівцях, Житомирі та Києві люди перекривали дороги.

Яким видався перший день "карантину вихідних", та де і як його порушували?

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ЛЬВІВ

Місто - без вихідних! У Львові бойкотують "локдаун вихідного дня". Ресторани, кав'ярні та піцерії зранку відчинили двері клієнтам.

Чому ваш заклад здійснює діяльність? - Ми керуємося розпорядженням від міської, можу звернути вашу увагу на нього. Від 13.11.2020 року.

Правоохоронці ж керуються ухвалою Кабінету Міністрів. І складають на підприємців протоколи, близько 250 закладів закрили. У міськраді ж стоять на своєму: дії правоохоронців називають безпідставними.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Ми вважаємо, що підстав для протоколу немає. Тому наші юристи будуть рекомендувати, як діяти в кожному випадку.

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ДНІПРО

У Дніпрі також працюють більшість кафе і ресторанів.

Олександр Купрієнко, ресторатор:

Мы имеем право работать на вынос, и когда к нам заходят люди, мы не имеем права и не можем их физически выгонять. Поэтому, если придет к нам полиция, это их право просить людей выйти, право людей оставаться либо выходить.

До візиту поліції ресторатори готові. Кожен складений протокол, кажуть, оскаржуватимуть у суді.

Сергій Головацький, ресторатор:

Отбиваться юридически мы можем. Мы понимаем, что эти действия - они незаконны.

Частково дослухалися в місті до урядової заборони тільки торговельні центри та спортзали.

Ірина, жителька Дніпра:

Мы ходим на акробатику с Евой, но сегодня спортзал закрыт. И занятий не будет. Так же у нас по плану было выпить какао, но наше кафе закрыто.

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УЖГОРОД

В Ужгороді про "карантин вихідного дня" те ж, начебто, не чули. На вулиці грають музики, а екскурсоводи заманюють туристів розважальною програмою.

Не страшно було сюди їхати? У нас "червона зона". - Ні, ми теж з "червоної зони". - Помічаєте, що сьогодні "карантин вихідного дня"? - Не знаємо.

Переважна більшість кав'ярень, ресторанів працюють "навинос". Хтось зачинений. Однак, якщо пошукати, то й у приміщенні можна покавувати (всередині купа людей, а офіціанти - у масках на підборідді).

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КИЇВ

А це вже Київ. Працівники ринку заблокували рух транспорту в одному з районів столиці. Люди вимагають пустити їх на робочі місця.

На відміну від стаціонарних ринків, виїзні ярмарки сьогодні працюють. І тут доволі велелюдно.

Кристина, жителька Києва:

Мы приезжаем на рыночек раз в неделю, набираем и больше не ходим на неделе в магазин.

Столичні ресторани до карантину вихідного дня те ж підготувалися. Усі працюють "на винос".

Софія, жителька Києва:

День планировался так, что вот мы сходим по делам, потом зайдем поесть, а потом вспоминаем, что есть негде, только вот на улице.

Злата, жителька Києва:

Ощущения не очень приятные, потому что ешь на улице, чувствуешь себя немножко ущербно.

Та попри загальне дотримання вимог, у Києві не обійшлося без порушників - хтось змінив вивіску "рюмочна" на "продукти", а хтось впустив у заклад відвідувачів.

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МИКОЛАЇВ

У Миколаєві більшість підприємців виявили сумлінність. Принаймні в середмісті непродовольчі магазини лише видають інтернет-замовлення. Зачинені кав'ярні, їжу й напої продають тільки "з собою".

Людмила, жителька Миколаєва:

Пойти некуда, кроме детской площадки. Все закрыто. На свежем воздухе, благо погода сегодня позволяет гулять.

Однак у доцільність "карантину вихідного дня" містяни не вірять. Кажуть, втомилися від обмежень.

Микола, житель Миколаєва:

Карантин именно выходного дня ничего не даст. В будни ездят все в маршрутках. Правительство пытается найти какое-то решение, но у них это вряд ли получится.

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СЛОВ'ЯНСЬК

А от міський голова Слов'янська напередодні запевнив місцевих підприємців, що локдауну у вихідні в місті не буде - і вони можуть працювати у звичному карантинному режимі. Мовляв, влада бере відповідальність на себе.

Вадим Лях, міський голова Слов'янська:

Лично я считаю, что такие решения должны принимать местные комиссии по чрезвычайным ситуациям. По этому в эти выходные никаких ограничительных мер комиссия не введет, будет создана комиссия, которая будет обследовать потоки на рынке, в общепите, - и уже на следующей неделе примет окончательное решение.

Та не так сталося, як обіцялося! Від ранку поліцейські наряди вийшли на рейд і штрафують усіх, хто ігнорує карантинні обмеження.