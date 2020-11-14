У Свято-Успенському Кафедральному Соборі в Одесі провели молебень за кращу долю для України [ Редактировать ]
Завтра другий тур місцевих виборів. Мерів обиратимуть у 12 містах України: зокрема в Одесі, Дніпрі, Львові, Ужгороді, Луцьку та в Сумах.
І напередодні волевиявлення за світле майбутнє Одеси помолилися у Свято-Успенському кафедральному соборі представники опозиції.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Этот храм - один из старейших храмов в городе. Здесь находится главная православная святыня, одна из главных православных святынь нашего города - Икона Касперовской Божьей матери. Икона, которая защитила в свое время город во время русско-турецкой войны, и для меня большая честь сегодня было приложиться к ней.
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