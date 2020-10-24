В ночь на субботу, 24 октября, американские легионеры баскетбольного клуба "Одесса" Баден Джаксен и Дрю Брендон подрались в одном из одесских ресторанов. Об этом сообщает basket.com.ua.

Что стало причиной конфликта - не известно, американцы отдыхали в заведении вместе со спутницами. В ходе потасовки Баден Джаксен нокаутировал одного из соперников и обменивался ударами с другим. За одноклубника вступился его соотечественник Дрю Брендон.

Успокаивать огромных темнокожих парней пришлось полицейским, которые прибыли по вызову. По словам очевидцев, Джаксен продолжал выяснять отношения, несмотря на присутствие стражей порядка, и тем пришлось применить слезоточивый газ.

В сети появилось видео драки.

Следует сказать, что Баден Джаксен все еще проходит курс лечения после перелома челюсти, полученного 28 сентября во время драки на баскетбольной площадке в ходе игры с клубом "Тернополь". Тогда за 5 минут до конца четвертой четверти центровой "Тернополя" Максим Сандул в борьбе за мяча ударил игрока "Одессы" Юрия Кондракова.

За него вступился американский легионер "Одессы", опорного защитник Баден Джаксен. Он начал толкать соперника за что получил удар в челюсть. Это, что спровоцировало массовую драку, которую не удавалось унять несколько минут. Американец был госпитализирован, у него диагностировали перелом челюсти.

Напомним, в четверг, 22 октября, одесситы дома одержали первую победу в сезоне, одолев столичный "Будивельник" (86:69).

Ранее сообщалось, что звезду "Тоттенхэма" избивали в сборной Кот-д'Ивуара.