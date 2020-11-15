"Я хочу пройти COVID-19 как обычный пациент" - Cтепанов [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, 15 ноября, записал очереднное видеообращение в котором рассказал о состоянии своего здоровья во время коронавируса и заявил, что хочет перенести болезнь как обычный пациент. Видеообращение министр опубликовал в Facebook.
Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь у меня есть возможность посмотреть на нее глазами пациентов.
Степанов отметил, что он хочет на своем опыте проверить работу протоколов лечения в Украине.
Я хочу пройти (через COVID-19) как обычный пациент, оценить маршруты пациента и протоколы лечения.
Степанов также пообещал честно делиться с украинцами всеми проблемами с которым ему предстоить столкнуться на пути борьбы с коронавирусом.
Я буду честно делиться с вами всеми проблемами, которые будут возникать в нашей системе здравоохранения и пути их решения. Буду сразу фиксировать недостатки и проблемные вопросы, чтобы вместе с командой Минздрава находить пути решения
Также министр призвал украинцев не пренебрегать всеми карантинными правилами, чтобы уберечь себя от коронавируса.
Напомним, ранее у Максима Степанова выявили коронавирус, а также
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