Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, 15 ноября, записал очереднное видеообращение в котором рассказал о состоянии своего здоровья во время коронавируса и заявил, что хочет перенести болезнь как обычный пациент. Видеообращение министр опубликовал в Facebook.

Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь у меня есть возможность посмотреть на нее глазами пациентов.

Степанов отметил, что он хочет на своем опыте проверить работу протоколов лечения в Украине.

Я хочу пройти (через COVID-19) как обычный пациент, оценить маршруты пациента и протоколы лечения.

Степанов также пообещал честно делиться с украинцами всеми проблемами с которым ему предстоить столкнуться на пути борьбы с коронавирусом.

Я буду честно делиться с вами всеми проблемами, которые будут возникать в нашей системе здравоохранения и пути их решения. Буду сразу фиксировать недостатки и проблемные вопросы, чтобы вместе с командой Минздрава находить пути решения

Также министр призвал украинцев не пренебрегать всеми карантинными правилами, чтобы уберечь себя от коронавируса.

Напомним, ранее у Максима Степанова выявили коронавирус, а также

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