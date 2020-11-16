В Кривом Роге суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, который пытался украсть бутылку коньяка в супермаркете и подрался с охранником. Об этом сообщает издание "Первый Криворожский".

Обвинительный приговор вынесли в ноябре 2020 года вынесла. Как известно, в июне 2020 года около 2:00 в супермаркете АТБ на территории Ингулецкого района мужчина совершил кражу - бутылку коньяка, стоимость в 140 гривен.

Грабителя попытался задержать охранник супермаркета, с которым завязалась драка. Материалы уголовного дела передали в суд. Криворожанина приговорили к 4 годам лишения свободы.

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