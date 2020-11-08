Столичные правоохранители задержали на вымогательстве 250 тысяч гривен несуществующего долга. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Вымогателями оказались сотрудники Управления стратегических расследований.

В ходе спецоперации прокуратуры и ГБР были задержаны двое сотрудников Управления стратегических расследований Нацполиции. По данным следствия, правоохранители требовали от руководителя охранной фирмы 250 тысяч гривен несуществующего долга за якобы нарушения им договоренностей о проведении охраны урожая зерна.

Отмечается, что во время задержания подозреваемые предприняли попытку к бегству.

Ранее мы писали, что на взятке в $200 тысяч задержали одного из руководителей ГФС. Чиновник требовал у руководителя одного из фармацевтических предприятий за возвращение изъятых во время обыска документов.