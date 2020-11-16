Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после почти месяца перерыва. Он посетил заседание Политбюро Трудовой партии.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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На заседании Политбюро Ким Чен Ын обсудил ситуацию с коронавирусом и государственную противоэпидемическую ситуацию и уточнил задачи "для партийной, военной и экономической сфер по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта".

Лидер КНДР также подчеркнул необходимость держать боевую готовность и больше активизировать противоэпидемическую работу. При этом КНДР заявляет, что в стране нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом.

К слову, это первое появление северокорейского лидера на публике с 22 октября.

Ранее западные СМИ сообщали, что Ким Чен Ын впал в кому.