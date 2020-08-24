Ким Чен Ын впал в кому - западные СМИ [ Редактировать ]
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.
Стоит отметить, что помощник сослался на данные южно-корейской разведки, согласно которым 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон руководит страной - хотя официальных назначений на эту должность не было.
По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы "снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики".
Напомним, ранее Ким Чен Ын прокомментировал разработку ядерного оружия.
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Как мы ранее сообщали, в Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных обстоятельств.
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