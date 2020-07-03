Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что на территории страны не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19 с начала пандемии. По его словам, КДНР заблокировала проникновение вируса.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

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"Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, что является блестящим успехом", - отметил лидер КНДР.

Власти страны утверждают, что вирус не проник в КНДР из-за "дальновидной руководящей способности партии" и "сознательной слаженности народа", который повинуется ее приказам.

Ранее сообщалось, что КНДР вводит войска на границу с Южной Кореей.