Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в КНДР [ Редактировать ]
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что на территории страны не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19 с начала пандемии. По его словам, КДНР заблокировала проникновение вируса.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.
"Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, что является блестящим успехом", - отметил лидер КНДР.
Власти страны утверждают, что вирус не проник в КНДР из-за "дальновидной руководящей способности партии" и "сознательной слаженности народа", который повинуется ее приказам.
Ранее сообщалось, что КНДР вводит войска на границу с Южной Кореей.
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