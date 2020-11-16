Українських політв'язнів підтримали напередодні в Києві. В середмісті столиці провели акцію - виставили порожні стільці з іменами бранців Кремля. Більше розповість Тарас Пилипець.

Юрій Гордійчук, Тимур Ібрагімов, Денис Кашук і це ще не повний перелік імен на порожніх стільцях. Ці люди могли б бути на волі, але стали бранцями Кремля. Когось за сфабрикованими доказами утримують у Росії, інших в окупованому Криму та на Донбасі. Лише за приблизними оцінками, у полоні в ОРДЛО перебувають щонайменше 234 українці, а ще приблизно сотня - в російських казематах.

Олександра Матвійчук, співорганізаторка акції:

Ця цифра це тільки вершина айсбергу, реальна кількість ув'язнених, вона в рази більша. Коли ми говоримо про незаконне ув'язнення - це дуже різні терміни. Когось можуть тримати в неволі три години когось три роки. Але навіть за три години людину можна так катувати, що у неї на все життя залишиться травма.

Схожі акції у світі проводять ще вісімдесятих років. Їх присвячують ув'язненим митцям. В Україні ж порожні стільці ставлять для всіх "заґратованих" країною-агресором.

Тетяна Терен, співорганізаторка акції:

Ця акція в Україні набула зовсім іншого значення в ці останні роки з початку війни, після анексії Криму - ми тепер теж зіткнулися з тим, що через переконання, через позицію були ув'язнені сотні українців.

Відомі актори, письменники, музиканти та громадські діячі розповіли історії українських політв'язнів. Щоб нагадати світові про воєнну агресію Росії та її наслідки. Серед учасників акції - і родичі полонених. Мати торік затриманого жителя Сімферополя Дениса Кашука розповідає: її сина окупаційна влада звинувачує у придбанні та зберіганні вибухівки. Насправді ж справа сфабрикована, а він поплатився за свою проукраїнську позицію.

Катерина, мати політв'язня Дениса Кашука:

Коли ми з самого початку вирішили, що йому треба покинути Крим, а він казав ні мамо, коли ми виїдемо, то хто ж залишиться. Тоді Крим це буде не Крим, це не буде Україна.

Щоразу під час засідання Тристоронньої контактної групи Україна порушує питання про обмін полоненими. За принципом "всіх на всіх". Але Росія - блокує цей процес.