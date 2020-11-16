Свято для шанувальників повітроплавання. У Мексиці відбувся щорічний міжнародний фестиваль аеростатів. Які кулі здійнялися в небо і як організаторам вдалося влаштувати таке масштабне свято в умовах пандемії - розповість Ольга Жидецька.

Різнобарвні велетенські повітряні кулі, дирижаблі та герої популярних мультфільмів. Небо над мексиканським містом Леон заполонили аеростати найрізноманітніших конфігурацій. Латиноамериканські поціновувачі повітроплавання не могли дочекатися пишного свята, щорічного фестивалю, який збирає однодумців з різних куточків світу. Через пандемію захід був під загрозою. Однак організатори таки домовилися про його проведення, щоправда, без публіки.

Хав'єр Мерино, пілот повітряної кулі:

Маємо надію, що наступного разу глядачі повернуться. Поки що ж ми сподіваємося на їхню підтримку на відстані, через Інтернет та соцмережі. Ми докладаємо зусиль, щоб наші шанувальники отримали, як завжди, море емоцій і гідне шоу міжнародного рівня.

Раніше подивитися на дивовижу в небі до Леона приїздило пів мільйона туристів. Цьогоріч на місце проведення фестивалю пустили лише 400 людей - за умови суворого дотримання соціальної дистанції та гігієнічних вимог. Попри все, до Мексики з'їхалися команди з п'ятнадцяти країн зокрема Франції, Канади, США та Бразилії.

Діана Карильйо, член команди повітроплавців:

Без людей, звісно, усе інакше. Дуже тихо, але вібрації й енергія повітряних куль такі ж, як і зазвичай.

Хоча куль нині було вдвічі менше ніж завжди - лише сто, проте організатори задоволені. Кажуть: проведення фестивалю в надзвичайних умовах це новий корисний досвід. І попри всі перепони, справжнє свято повітроплавання вдалося.