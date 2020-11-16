Вибори міського голови Одеси викликали питання не лише організаційні, хоча результати вже озвучили, протиріччя досі не вирішені. Тож хто, за даними тервиборчкому, здобув перемогу, і хто не згодний з результатом?

Протоколи з усіх чотирьох районів Одеси вже у тервиборчкомі. Згідно з їхніми даними, на виборах міського голови перемагає Геннадій Труханов.

Все протоколы помещаются вот в этот сейф-пакет. В соответствии с требованием кодекса, печать остается в сейфе городской избирательной комиссии.

А от у штабі Миколи Скорика - зовсім інші дані. Тут стверджують: голови дільничних комісій фальсифікували результати - відкладали бюлетені за Скорика до зіпсованих. Тож вимагатимуть перерахунку голосів.

Роман Сеник, керівник штабу кандидата на посаду міського голови Одеси Миколи Скорика:

Мы видим, к каким методам они прибегают, они уже возят по городу "титушек", они применяют различные, скажем так, провокации и фальсификации, но поверьте мне, нам хватит сил для того, чтобы защитить этот результат.

Сам Микола Скорик каже: кількість порушень на виборах була захмарною. Ключовим моментом вважає те, що за підтримки центральних органів влади команда мера повністю взяла під контроль міську виборчу комісію, протягом доби блокувала її роботу, що зрештою й відкрило шлях до фальсифікацій.

Микола Скорик, народний депутат, кандидат на посаду міського голови Одеси від "Опозиційної платформи - За життя":

Вы знаете, очень - я понимаю, что это не оправдание, я не пытаюсь оправдываться - но очень сложно бороться против государственной машины. Когда на стороне Труханова впрямую работало областное управление Национальной полиции, вчера полностью блокируя работу городской избирательной комиссии, когда в открытую работало областное управление Службы безопасности Украины, когда фактически через колена ломали членов ЦИК и добивались от них незаконного решения. Команда Труханова перешла все разумные грани.

До речі, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ухилення членів тервиборчкому від виконання обов'язків. Але чи доведе справу до кінця? Скорик каже: зі свого боку домагатиметься покарання винних.

Микола Скорик, народний депутат, кандидат на посаду міського голови Одеси від "Опозиційної платформи - За життя":

А самое главное - я хочу заверить одесситов, что наша фракция в городском совете сделает все от нее зависящее для того, чтобы - я понимаю, что сейчас окружение Труханова уже нацелилось окончательно разорвать наш город на части - что это у них не получится. И я уверен, что в ближайшее время этот город будет чист и от такого прекрасного человека, как Геннадий Труханов.

Штаб Миколи Скорика збирає та оформлює докази порушень і фальсифікацій на виборах. І вже скоро піде з ними в суд.