У Верховній Раді розглянуть скасування "карантину вихідного дня" [ Редактировать ]
Скасувати запроваджений урядом "карантин вихідного дня" хочуть нардепи на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Відповідний проєкт постанови у парламенті зареєстрували напередодні.
Олена Кондратюк, другий заступник голови Верховної Ради України:
Українці підприємства і громадяни мають бути впевнені, що уряд діє в їхніх інтересах, насамперед це нерозуміння і несприйняття так званого карантину вихідного дня, який був запроваджений урядом без консультацій з парламентом і громадянами.
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