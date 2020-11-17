Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу 9 832 випадки коронавірусу. До лікарні потрапили 1100 людей. Померли - 94. Найбільше нових хворих у Києві, а також у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.
У МОЗі заявили: ситуація з СOVID-19 украй напружена. За минулий тиждень виявили понад 76 тисяч інфікованих, це майже на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше.
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