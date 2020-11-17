У столиці затримали організаторку міжнародного каналу торгівлі людьми [ Редактировать ]
Столичні правоохоронці затримали жінку, яка організувала міжнародний канал торгівлі людьми. Вона вербувала дівчат, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, і переправляла їх за кордон, де ті потрапляли в сексуальне рабство. За кожну українку організаторка отримувала від тисячі до півтори тисячі доларів.
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