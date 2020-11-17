Ношение медицинской маски имеет огромное значение для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил основатель Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс в первом выпуске своего подкаста "Каким будет мир после COVID-19?".

Тех, кто пренебрегает масками, бизнесмен сравнил с нудистами.

Это что-то вроде нудистов. Мы просим людей носить брюки, и ни один американец не говорит о том, что эта просьба ужасна.

По словам Гейтса, в начале пандемии эффект ношения масок был недооценен, так как тогда ученые еще не могли предположить, насколько быстро распространяется COVID-19.

Коронавирус передается от человека к человеку намного быстрее, чем грипп или ОРВИ. Для его передачи людям достаточно просто поговорить друг с другом в одном пространстве. Характер распространение коронавируса глава Microsoft сравнил с заражением корью.

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У коронавируса можно наблюдать невероятную вирусную нагрузку, которой нет у большинства других заболеваний. Наша модель распространения гриппа с кашлем оказалась ошибочной.

Билл Гейтс напомнил, что для победы над пандемией человечеству необходимо или оставаться дома, или носить маски.

Теперь совершенно очевидно, что положительный эффект ношения масок огромен.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс предсказал кризис хуже пандемии коронавируса.