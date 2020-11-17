Чтобы у человека происходило эффективное сжигание жира, ему необходимо придерживаться здоровой диеты и плана упражнений. В целях ускорения процесса похудения специалисты предлагают употреблять легкий напиток, в котором содержится большое количество полезных антиоксидантов, передает newsyou.info.

Речь идет о зеленом чае. Исходя из результатов некоторых исследований, данный напиток повышает скорость сжигания жира и обмена веществ.

В рамках одного из экспериментов одной из групп мужчин предлагали принимать экстракт зеленого чая перед каждой тренировкой. Так, им удалось сжечь на 17% больше жира, чем остальным участникам. Другое исследование подразумевало приём добровольцами либо зелёного чая, либо плацебо перед физической активностью. Эффект был аналогичным первому эксперименту - потребление напитка перед тренировкой ускорило снижение веса.

Эксперты подчеркивают, что эффект зеленого чая можно повысить, если добавить в него имбирь. Доказано, что чай снижает вздутие живота, обладает противовоспалительным действием и выводит токсины из организма.

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