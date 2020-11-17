Какой напиток помогает сжигать жир [ Редактировать ]
Чтобы у человека происходило эффективное сжигание жира, ему необходимо придерживаться здоровой диеты и плана упражнений. В целях ускорения процесса похудения специалисты предлагают употреблять легкий напиток, в котором содержится большое количество полезных антиоксидантов, передает newsyou.info.
Речь идет о зеленом чае. Исходя из результатов некоторых исследований, данный напиток повышает скорость сжигания жира и обмена веществ.
В рамках одного из экспериментов одной из групп мужчин предлагали принимать экстракт зеленого чая перед каждой тренировкой. Так, им удалось сжечь на 17% больше жира, чем остальным участникам. Другое исследование подразумевало приём добровольцами либо зелёного чая, либо плацебо перед физической активностью. Эффект был аналогичным первому эксперименту - потребление напитка перед тренировкой ускорило снижение веса.
Эксперты подчеркивают, что эффект зеленого чая можно повысить, если добавить в него имбирь. Доказано, что чай снижает вздутие живота, обладает противовоспалительным действием и выводит токсины из организма.
по теме
Даже обычное растительное масло может вызвать боль
Многие слышали про полезные свойства лимонной воды, однако не все знают, зачем ее принимать
Сладкий картофель - крахмалистый корнеплод, богатый витаминами и антиоксидантами
Ученые из США провели исследование, по результатам которого назвали два простых "суперпродукта"
Хоть и не существует продуктов, излечивающих от болезней, многие пищевые источники могут эффективно поддерживать организм