Большинство людей на планете любят сладости, но не стоит забывать, что именно они приводят к увеличению веса. Но диетологи утверждают, что есть и полезные сладости, которые можно включить в рацион и при этом не набирать лишний вес. Об этом пишет "Страна здоровья"

По мнению диетологов, первое место среди полезных сладостей занимает мед.

Несмотря на то, что мед очень калорийный он очень богат полезными веществами, а организм их усваивает очень легко и эффективно. Постоянное употребление меда помогает избавиться от простудных заболеваний и служит профилактикой от гриппа.

Диетологи рекомендуют включить мед в ежедневный рацион и употреблять в день от 3 до 5 ложек.

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На втором месте у экспертов оказался горький шоколад

Компоненты этого продукта могут напитать организм человека полезными веществами и позитивно влиять на запас энергии. Черный шоколад улучшает настроение и повышает стойкость организма к стрессам.

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На третьем месте у диетологов оказались сухофрукты.

Это специфический продукт и не всем он по вкусу, но в сухофруктах содержится много фруктозы и глюкозы, что делает их очень полезными.

Также полезно употреблять натуральный мармелад.

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