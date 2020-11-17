Це другий пілотований політ корабля Crew Dragon

Пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Запуск відбувся напередодні з мису Канаверал у Флориді.

Політ на орбіту зайняв трохи більше доби, стикування відбулося в автоматичному режимі без збоїв. Корабель компанії SpaceX доставив на МКС трьох американців і японця.

Це другий пілотований політ корабля Crew Dragon - і перша регулярна місія на орбіту.