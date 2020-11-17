Crew Dragon успішно пристикувався до МКС [ Редактировать ]
Пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Запуск відбувся напередодні з мису Канаверал у Флориді.
Політ на орбіту зайняв трохи більше доби, стикування відбулося в автоматичному режимі без збоїв. Корабель компанії SpaceX доставив на МКС трьох американців і японця.
Це другий пілотований політ корабля Crew Dragon - і перша регулярна місія на орбіту.
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Запуск запланований на 15 листопада - близько другої ночі за Києвом. На борту корабля буде троє астронавтів НАСА, а також фахівець із Японії. Екіпаж приєднається до команди МКС, де нині перебувають 4 астронавти
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