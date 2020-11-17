Подекуди швидкість вітру сягає 160 кілометрів за годину. В американських штатах Огайо та Мічиган без електрики понад 800 тисяч домогосподарств. Щонайменше одна людина загинула. На літню жінку впало дерево.

У Гондурасі та Гватемалі оголосили евакуацію. Свої домівки мусили покинути близько 70 тисяч людей. Напередодні буря, яку охрестили ураганом-монстром, спустошила колумбійський острів Сан-Андрес у Карибському морі.

За словами місцевої влади, там зруйновано 98 відсотків інфраструктури. Йота рекордний - 30 ураган, що сформувався в Атлантичному океані цього року. І має потенціал стати найпотужнішим.