У Харківській школі знайшли колби бойової отрути [ Редактировать ]
Переполох у харківській школі. Під час ремонту даху там знайшли дві колби із зеленою речовиною та написом "Адамсит". Це - потужна бойова хімічна речовина, яку використовували ще під час Першої світової війни. Вона спричиняє опіки дихальних шляхів і може призвести до смерті.
З будівлі евакуювали 380 людей та викликали надзвичайників і поліцію. Спеціалісти забрали колби до лабораторії. У поліції вважають - це могли бути навчальні макети для уроків цивільної оборони. Школу звели у 1911 році, тож там цілком могли залишитися такі раритети.
Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області:
К місцю було направлено наше відділення - це радіаційно-хімічного захисту. Були проведені заміри повітря. Ніяких небезпечних хімічних речовин не було знайдено. Наразі ці колби, вони були направлені до спеціалізованої організації, які ще раз додатково її перевірять.
по теме
У Харкові в одній зі шкіл виявили отруйну речовину усіх присутніх евакуювали. Під час ремонту в старому димоході знайшли дві запаяні колби із зеленим порошком
В понедельник, 16 ноября, в Харькове, в одной из школ, нашли две запаянные колбы
У Харкові сьогодні вранці чоловік з гранатою дві години тримав у напрузі правоохоронців і місцевих жителів. Він погрожував підірвати себе та поліцейських, якщо ті розпочнуть обшук у його будинку
Учебные заведения будут работать в обычном режиме