Переполох у харківській школі. Під час ремонту даху там знайшли дві колби із зеленою речовиною та написом "Адамсит". Це - потужна бойова хімічна речовина, яку використовували ще під час Першої світової війни. Вона спричиняє опіки дихальних шляхів і може призвести до смерті.

З будівлі евакуювали 380 людей та викликали надзвичайників і поліцію. Спеціалісти забрали колби до лабораторії. У поліції вважають - це могли бути навчальні макети для уроків цивільної оборони. Школу звели у 1911 році, тож там цілком могли залишитися такі раритети.

Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області: