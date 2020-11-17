Комунальний трилер. У столиці люди змушені зимувати у недобудові без опалення і стабільного електропостачання. Йдеться про висотку скандального Анатолія Войцеховського.

Проблеми з нею почалися чотири роки тому, коли будівельна піраміда фігуранта десятків кримінальних справ зазнала краху.

Інвестори добудували дах, і деякі люди навіть вселилися. Адже з початком пандемії і масових скорочень - грошей на оренду квартир у багатьох уже не було. Чи є у людей шанс пережити холоди - розбирався Руслан Смєщук.

У цій квартирі на двадцятому поверсі Юліана разом із однорічною донькою Євою та чоловіком живе з весни. Розповідає - в'їхати в недобудований дім була змушена.

Юліана Брагіна, інвесторка недобудови:

Мы въезжали в мае этого года, когда началась пандемия. Начался карантин, і финансовое положение ухудшилось. Мы не могли снимать больше квартиру и мы решили въехать в квартиру, которую мы купили еще в 2016 году.

Проблеми з будинком почалися саме в 2016, забудовник, славнозвісний Анатолій Войцеховський, фігурант багатьох кримінальних проваджень. Зараз більшість квартир порожні. А деякі навіть ось такі, без стяжки та ремонту. В будинку з комунікацій лише водопостачання. Електрика - кілька годин на добу.

Юліана Брагіна, інвесторка недобудови:

У нас этой ночью было 11 градусов. Свет есть два три часа в день, за это время квартира не прогревается. Я не могу даже раздеть, чтобы помыть нормально, ребенка, очень холодно. Спим одетые под одеялами, и все равно мерзнем.

Наразі постійно електрика в будинку є лише в ліфті та приймальні на першому поверсі. Частково світло люди отримують від лінії з сусіднього підприємства. Нещодавно інвесторам запропонували відремонтувати заводську підстанцію, але на це грошей не знайшли.

Марина, інвесторка недобудови:

Нам сказали - на вас не хватает мощностей. И для того, чтобы дать мощности дополнительные на вашу секцию - отремонтируйте нам, пожалуй ста, трансформаторную подстанцию. Но это около 10 млн гривен.

Тож інвестори вимагають допомоги від київської влади. Навіть акції протесту та пікети неодноразово проводили.

Денис Земченков, інвестор недобудови:

Мы многократно обращались в КМДА в районную администрацию. Просили о помощи, просили, чтобы нам признали чрезвычайную ситуацию, чтобы наш дом подключили к свету. И дали тепло. На наши митинги и протесты КМДА и райадминистрация лишь собирали комиссии и пока наши вопросы не сдвинулись.

У профільному управлінні заявляють більшість людей знали, що вкладають гроші в сумнівне будівництво. Тож проводити електрику, як і решту комунікацій, інвесторам тепер доведеться власним коштом.

Віра Радченко, начальниця управління розвитку ЖКІ КМДА:

Проблеми все равно їх. І вони як ніхто зацікавлені в вирішені цих проблем. Тому Житлово-будівельний Кооператив потрібен лише для того щоб об'єднати спільні зусилля, і контролювати гроші, які все равно вони будуть вкладати. Тому що місцевий бюджет не може вкладати гроші в добудову кожного такого об'єкта.

Тож зараз інвесторам доведеться заплатити за все, що не доробив забудовник. А це мільйони додаткових витрат. Експерти ж радять купувати житло у вже зданому будинку. Лише так можна гарантовано вберегтися від таких ситуацій. Адже часто забудовники порушують законодавство, а наглядові органи не хочуть цього бачити.

Михайло Ілляшев, адвокат:

Вихід є лише один: не інвестувати в квартири, які ще незбудовані, а купувати вже існуючі квартири. Щоб людина прийшла, заплатила гроші - і вийшла з квартирою. Заїхала в неї. Тобто таки ризики тоді зникають. А до того моменту як будинок не введений в експлуатацію - жодні ризики людина не може вважати що їх не існують, вони будуть.

Люди ж, які живуть у недобудові, готуються до чергової акції протесту. Адже з приходом морозів жити у квартирах без опалення стане взагалі нестерпно.