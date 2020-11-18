На Київщині друкували літературу із закликами до етнічного геноциду [ Редактировать ]
На Київщині друкували екстремістську літературу. Брошури із закликами до етнічного геноциду й тероризму намагались передати до однієї із сусідніх країн.
СБУ встановила замовника кількох партій нелегальних видань, провела обшуки й вилучила книжки, які можна було б використати для дискредитації України у світі.
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