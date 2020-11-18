В центре Токио (Япония) вспыхнул крупный пожар - горит строящийся 54-этажный небоскреб. Бригадам никак не удается потушить пламя, сообщает телеканал NHK.

Возгорание образовалось в корпусе Residential Tower в знаменитом комплексе Toranomon Hills. Борьбу с огнем ведет 31 пожарный наряд.

По предварительным данным, пострадавших нет. В момент происшествия в здании работал один строитель, его уже эвакуировали.

Отмечается, что пожар начался с подвального помещения, где, вероятно, загорелись стройматериалы. Всего в высотке 4 подземных этажа и 54 наземных. Здание планировали сдать в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине в пожаре погибли дети.