Локдаун традиціям не завада. У закритому через карантин культовому паризькому універмазі Прінтемпс презентували різдвяні вітрини. У них ляльки-акробати літають над ялинкою, дають святковий концерт, спускаються з гірських схилів чи просто влаштовують дискотеку.

Звичай розкішно прикрашати вітрини історичної крамниці бере початок від самого її відкриття.

Оздоблювати їх запрошували іменитих дизайнерів, і самі парижани чекають появи цих святкових інсталяцій не менше, ніж різдвяних ярмарків і розпродажу.