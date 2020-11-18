Культовий універмаг Парижу презентував різдвяні вітрини [ Редактировать ]
Локдаун традиціям не завада. У закритому через карантин культовому паризькому універмазі Прінтемпс презентували різдвяні вітрини. У них ляльки-акробати літають над ялинкою, дають святковий концерт, спускаються з гірських схилів чи просто влаштовують дискотеку.
Звичай розкішно прикрашати вітрини історичної крамниці бере початок від самого її відкриття.
Оздоблювати їх запрошували іменитих дизайнерів, і самі парижани чекають появи цих святкових інсталяцій не менше, ніж різдвяних ярмарків і розпродажу.
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