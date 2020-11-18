У Мінську знесуть меморіал протестуючим [ Редактировать ]
Лукашенко розпорядився знести меморіал активістам у Мінську. Таке доручення він назвав "наведенням ладу". Мовляв, не дасть перетворити Мінськ на цвинтар.
Нагадаю, нещодавно в столиці Білорусі невідомі викрали та забили на смерть активіста Романа Бондаренка. Після цього в країні почалися акції пам'яті.
У неділю на місці викрадення чоловіка мінчани встановили меморіал - приносили квіти та лампадки. Понад тисячу людей забрали до поліцейських відділків.
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