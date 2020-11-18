В Таиланде во время акций протеста граждане прячутся от пуль правоохранителей за надувными утками на улице. Об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере 55 человек получили ранения, некоторые из которых получили огнестрельные ранения. Протестующие выступают против полиции с самодельными щитами, с помощью которых защищаются от водометов.

Фото: Reuters

Отмечается, что люди требуют отставки премьер-министра Прают Чан-охи, а также ограничения полномочий короля страны.

Фото: Reuters

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