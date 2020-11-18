Надувные утки "спасают" протестующих от полиции (фото) [ Редактировать ]
В Таиланде во время акций протеста граждане прячутся от пуль правоохранителей за надувными утками на улице. Об этом сообщает Reuters.
По меньшей мере 55 человек получили ранения, некоторые из которых получили огнестрельные ранения. Протестующие выступают против полиции с самодельными щитами, с помощью которых защищаются от водометов.
Фото: Reuters
Отмечается, что люди требуют отставки премьер-министра Прают Чан-охи, а также ограничения полномочий короля страны.
Фото: Reuters
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