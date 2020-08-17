В Таиланде люди вышли на протесты/Фото: ЕРА

В Бангкоке, Таиланд, 16 августа, более 10 тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию за отставку правительства. Об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что данный протест уже назвали крупнейшим с 2014 года. Протестующие, большинство из которых студенты, требуют отхода от политики бывшего премьер-министра Прают Чан Глаза, а также принятия новой конституции и прекращения преследования оппозиционных активистов.

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Акцию протеста организовали активисты движения Свободные люди.

Стоит отметить, что тайские студенты почти ежедневно проводят акции протеста, но нынешняя стала самой массовой.

Напомним, 16 августа в Минске более 200 тысяч человек вышли на "Марш за свободу". А ранее в центре Минска Лукашенко провел митинг со своими сторонниками. После чего, в ОП Украины отреагировали на обвинения Лукашенко касаемо Украины. Также, Украина в ПАСЕ инициировала декларацию из-за событий в Беларуси.

Стоит отметить, что 16 августа в Гомеле похоронили погибшего на мирных акциях - Александра Вихорова, который скончался после действий ОМОНа.

Как мы сообщали, вечером 16 августа в Бресте начали выпускать из СИЗО задержанных активистов. Напомним, Колесникова озвучила основные требования протестующих в Беларуси, она потребовала освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях протеста.

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