В столице киберполиция задержала фальсификаторов кофе, использовавших в своей работе известные торговые марки. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

Злоумышленники занимались реализацией контрафакта через интернет-площадки.

Установлено, что правонарушители в шести складских помещениях наладили производство фальсифицированного кофе. Подделки они реализовали на интернет-площадках объявлений, выдавая их за продукцию известных мировых производителей.

Правоохранители провели шестнадцать обысков в домах и автомобилях фигурантов, а также по местам изготовления и хранения поддельной продукции. В ходе следственных действий было изъято 9 тонн кофе, 150 тысяч упаковок с логотипами известных торговых марок и 10 тонн готового контрафакта.

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