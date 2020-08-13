В столице работники СБУ задержали членов группировки киберпреступников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации, злоумышленники пытались реализовать мощное специальное техническое средство для негласного получения информации стоимостью почти в полмиллиона евро.

Отмечается, что подпольную мастерскую обустроили по месту жительства одного из фигурантов. Заказчика товара они подыскивали через личные связи. Во время спецоперации оперативники СБУ задержали трех участников группы при получении от заказчика всей суммы денег.

Ранее мы писали, что киберполиция задержала хакера, который совершил ограбления нескольких иностранных банков.

