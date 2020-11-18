В Україні напередодні багато регіонів країни запорошило снігом. Непереливки нині водіям, особливо тим, які не встигли "перевзути" автівки. Тарас Пилипець продовжить.

"Жовтий" рівень небезпеки на дорогах Києва та області. Напередодні в столиці випав перший сніг. Наслідки негоди кияни відчули від самого ранку, коли намагалися дістатися до роботи.

З приходом зими у Києві подовшали затори. Найкритичніші для автомобілістів ділянки - вже традиційні: середмістя, головні транспортні розв'язки та в'їзди до столиці.

Пробки кругом, отам даже в Гостомель їхати, а в сторону Бучі, там получається, якщо рано не проїхав, то глина.

Сейчас уже сложнее стало добираться, уже пробки по Дегтяревськой. Десь на минут 15 больше надо добираться.

Більшість водіїв до зими готові.

Да, уже переобулся. Смотерл погоду.

Встиг. Вчора поміняв резину.

А ті, хто не встиг "перевзути" свої автівки, шикуються в довгі черги до СТО.

Василь, шиномонтажник:

Зима началась. Приїжджають переобуваються на зимню резину, потому что скользько. Если летом ремонты, там туда-сюда, рехтовки изредка, то сейчас все переобуваються.

Іван, водій:

Останній тиждень постійно черга. Ну сьогодні перший сніг в києві, я вже 30 хвилин стою чекаю.

Комунальники у місті працюють ще з ночі - розсипають сіль та пісок. Особлива увага небезпечним ділянкам доріг, хідникам, зупинкам громадського транспорту та заїздам у двори.

Нічого страшного, зима, як зима будем працювати, так як обично. Нам завезли сіль. Сьогодні зранку чистили, солили.

На вулиці столиці вивели понад півтисячі одиниць спецтехніки. За потреби залучать ще.