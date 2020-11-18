Украинская Фемида получила 50 тысяч протоколов о нарушении карантинных ограничений. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

4% постановлений привели к наложению штрафа. 3839 поступили повторно, было возвращено судами 8 597 протоколов, в том числе из-за ненадлежащего оформления - 8 131.

Отмечается, что наибольшее количество админвзысканий было применено в Киеве (296 - штрафов), Одесской области - 255 и Днепропетровской - 195, при этом, меньше всего - в Николаевской области, где оштрафовали всего 16 нарушителей.

Кабинет министров Украины оставил в силе "красные" карантинные зоны. Мотивация, которая была у Министерства здравоохранения - это физический разрыв цепочки заболеваемости.