Во вторник, 17 ноября, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что, несмотря на то, что в Украине введен "оранжевый" режим карантина, в стране по-прежнему останутся "красные" зоны.

Там карантинные ограничения будут более серьезными.

Никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими. Мотивация, которая была у Министерства здравоохранения - это физический разрыв цепочки заболеваемости.

В "красной" зоне вводятся жесткие карантинные ограничения:

закрываются все учебные заведения,

закрываются ТРЦ,

закрываются кафе,

закрываются рестораны,

возможно прекращение работы общественного транспорта.

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