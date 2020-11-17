"Красные зоны" карантина остаются: в Кабмине рассказали об ужесточенных условиях [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что, несмотря на то, что в Украине введен "оранжевый" режим карантина, в стране по-прежнему останутся "красные" зоны.
Там карантинные ограничения будут более серьезными.
Никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими. Мотивация, которая была у Министерства здравоохранения - это физический разрыв цепочки заболеваемости.
В "красной" зоне вводятся жесткие карантинные ограничения:
- закрываются все учебные заведения,
- закрываются ТРЦ,
- закрываются кафе,
- закрываются рестораны,
- возможно прекращение работы общественного транспорта.
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