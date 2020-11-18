Туреччина відправляє своїх військових в Азербайджан. Таку пропозицію президента схвалив парламент. Рамки турецької місії, її чисельність і термін перебування - визначить сам Реджеп Ердоган.

Раніше президент Азербайджану оголосив про формування спільного центру Туреччини та Росії з моніторингу за режимом тиші в Нагірному Карабасі. Хоча в Кремлі заявляли про розбіжності в поглядах Москви й Анкари на врегулювання конфлікту. А також про те, що турецькі спостерігачі будуть обмежені в мобільності на території невизнаної республіки.