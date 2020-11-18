По состоянию на среду, 18 ноября, в Украине для лечения больных коронавирусом выделено 50 тысяч больничных коек. Это количество могут в случае необходимости увеличить почти вдвое.

Об этом видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Украина может оперативно увеличить количество больничных мест для пациентов с COVID-19 до 91 тысячи. Кроме того, в Украине продолжают увеличивать количество больничных коек, подключенных к кислороду.

"За прошедшую неделю добавлено 5 тысяч коек с централизованным кислородом и концентраторами. В планах на эту неделю еще несколько тысяч коек с кислородом", - рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о состоянии своего здоровья.