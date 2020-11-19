Какой знак зодиака самый стрессоустойчивый [ Редактировать ]
У каждого из нас в жизни бывают такие моменты, когда важно оставаться спокойным и уметь совладать над своими эмоциями. Астрологи рассказали, какой знак зодиака спокойнее всех реагирует на критичные ситуации.
Итак, на первом месте оказались Тельцы. По своей природе это безмятежные и довольно спокойные представители земной стихии. Единственное, что нарушает мирное течение жизни Тельцов, - постоянные сомнения и неуверенность в собственных силах.
Они не любят оставлять дела на завтра и хотят непременно решить все проблемы сейчас, что помогает им в жизни.
Ранее астрологи рассказали, какой знак зодиака самый обоятельный.
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