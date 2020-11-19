У каждого из нас в жизни бывают такие моменты, когда важно оставаться спокойным и уметь совладать над своими эмоциями. Астрологи рассказали, какой знак зодиака спокойнее всех реагирует на критичные ситуации.

Итак, на первом месте оказались Тельцы. По своей природе это безмятежные и довольно спокойные представители земной стихии. Единственное, что нарушает мирное течение жизни Тельцов, - постоянные сомнения и неуверенность в собственных силах.

Они не любят оставлять дела на завтра и хотят непременно решить все проблемы сейчас, что помогает им в жизни.

Ранее астрологи рассказали, какой знак зодиака самый обоятельный.